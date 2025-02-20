شهدت مختلف شوارع وأحياء مدينة أبو سمبل السياحية وضع اللمسات الجمالية لإستقبال السائحين والزائرين لمشاهدة الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها لتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى فجر بعد الغد السبت 22 فبراير .

محافظ أسوان: أبو سمبل تستعد لاستقبال تعامد الشمس على رمسيس الثاني

ومن جانبه أكد اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن الجهات المعنية أنهت استعداداتها لهذا الحدث العالمي حيث تم التنسيق مع مديرية الأمن لتنظيم وتأمين وصول الأفواج السياحية من مختلف الجنسيات والزائرين إلى مدينة أبو سمبل في سهولة ويسر .

تكثيف انتشار فرق النظافة العامة داخل المدينة

ووجه محافظ أسوان الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بقيادة سيد سعدى بتهذيب الأشجار وتكثيف المسطحات الخضراء ، بالإضافة إلى تكثيف انتشار فرق النظافة العامة داخل المدينة بمحيط المعبد لتصبح في أبهى صورها الجمالية تزامناً مع توافد الآلاف من الزائرين والسائحين .

وكلف الدكتور إسماعيل كمال رئيس المدينة بالتنسيق مع الإدارة العامة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بقيادة الأثري فهمى محمود بالاستعداد الجيد وعلى أكمل وجه داخل معبدي أبوسمبل لتسهيل حركة دخول وخروج المشاهدين لظاهرة تعامد الشمس إلى بهو المعبد ، ووضع شاشة عملاقة لتمكين كافة المتواجدين من مشاهدة هذه الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها .

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