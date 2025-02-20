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الخميس 20 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سكرتير عام الفيوم يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث مطالب وشكاوى المواطنين.. صور

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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عقد كامل غطاس سكرتير العام بمحافظة الفيوم، لقاء"خدمة المواطنين"الأسبوعي، للاستماع إلى شكواهم وبحثها والاستجابة السريعة لمطالبهم.

جاء ذلك في حضور الدكتورة رحاب أبو غرب مدير إدارة خدمه المواطنين بالديوان العام،  والمهندس ناجي إبراهيم نائب رئيس المركز لشئون القري، وخميس حسين سكرتير عام مجلس المدينه، ومديرى الإدارات التنفيذية المختلفة بمركز طاميه ورؤساء الوحدات المحلية القروية، وعدد من أهالي المركز أصحاب المقترحات والشكاوي.

وتنوعت شكاوي المواطنين التي تم بحثها بين طلبات توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع مديرية العمل، بالإضافة إلى بحث مطالب عدد من المواطنين، بشأن تراخيص البناء والمحال التجارية والأكشاك المستوفاة للشروط،  وبحث عدد من المشكلات المتعلقة بالقطاعات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة.

من جانبه حث السكرتير العام لمحافظة الفيوم، رؤساء الوحدات المحلية على وضع خدمة المواطنين من أولويات كل وحدة محلية وأنه يجب العمل دائماً على تلبية طلباتهم وحل مشكلاتهم ولكن في الاطر القانونية المنظمة لكل مطلب.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء الجماهيري له صفة دورية واستمرارية على أن يعقد الخميس من كل أسبوع وذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة والقادة السياسية لإيجاد أنسب الحلول لحل مشكلات المواطنين طبقا للقانون والقواعد المنظمة.

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