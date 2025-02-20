غزة: 578 مريضا غادروا للعلاج عبر معبر رفح منذ وقف إطلاق النار

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الخميس، أن 578 مريضًا غادروا القطاع عبر معبر رفح لتلقي العلاج منذ بدء وقف إطلاق النار في يناير الماضي.

وأشار المكتب في بيان له إلى أن هناك حوالي 25 ألف مريض وجريح بحاجة إلى السفر لتلقي العلاج في الخارج.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية في فبراير الحالي، عن نقل أول دفعة من المرضى والمصابين الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية عبر معبر رفح.

وفي سياق متصل، عبرت أول دفعة من المنازل المتنقلة اليوم إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة، حيث أفادت وسائل إعلام مصرية بأن جرافة و15 منزلًا متنقلًا سيتم إدخالها عبر 5 شاحنات إلى غزة.

كما تم إدخال الدفعة الـ17 من المرضى والمصابين من القطاع عبر معبر رفح للعلاج في المستشفيات المصرية.

وتجدر الإشارة إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي تم بوساطة مصرية وقطرية، يتضمن إدخال معدات لإنشاء 60 ألف منزل مؤقت لإيواء مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين أصبحوا مشردين بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع في الأشهر الأخيرة.