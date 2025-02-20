إقبال كثيف من المواطنين على المعرض الرئيسي «أهلًا رمضان» بالعمرانية

أكدت غرفة الجيزة التجارية، أن معرض «أهلا رمضان» الرئيسي بالعمرانية، يشهد توافد عدد كبير من المواطنيين لشراء احتياجاتهم من السلع، في اليوم الثانى لفتح أبوابه أمام الجمهور، عقب افتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى له أمس.

تضمن المعرض المقام على مساحة 4500 متر مربع، تخفيضات تصل الى 30% على الأسعار داخل مختلف الاجنحة لبيع السلع الغذائية وغير الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين طوال شهر رمضان المبارك، حيث يضم مجموعة واسعة من السلع، تشمل: الخضروات والفواكه، السكر، الزيت، الأرز، المكرونة، البقوليات، والمنظفات، اللحوم البلدية والحمراء، بالإضافة إلى المجمدات من خضروات ولحوم ودواجن، وياميش رمضان، ويتم توفير كميات كبيرة من المنتجات يوميًا لضمان استمرارية توافر السلع بأسعار مناسبة وبتخفيضات كبيرة مقارنة بالأسواق المحلية الحرة.

ومن جانبه، أكد المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية للجيزة، أن الإقبال الكبير من أهالي الجيزة على معرض أهلا رمضان يعكس نجاح المعرض في تحقيق الهدف من اطلاقه ، بتوفير السلع الأساسية بكميات كبيرة وجودة عالية، وأسعار تنافسية مخفضة يلمسها المواطنين، ما يسهم فى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق توازن الأسواق وضبط الاسعار، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، ومحافظة الجيزة.

وأعرب الشاهد، عن ارتياحه لردود الفعل الإيجابية من المواطنين زوار المعرض حتى الآن، مؤكدا على مواصلة الجهود لضمان استمرار المعرض فى تحقيق المستهدف منه، والحل الفوري لأي سلبيات أو شكاوى من المواطنين موضحاً ان غرفة الجيزة التجارية ترصد سير العمل بالمعرض لحظة بلحظة منذ افتتاحه الساعة الـ11 صباحًا وحتى الساعة الـ10 مساءً لمتابعة ضح الكميات المناسبة من السلع والالتزام بالاسعار المعلنه لتلبية احتياجات المواطنين.

ونوه رئيس غرفة الجيزة التجارية أن هذا المعرض بمنطقة العمرانية، هو أحد 30 معرض يقام بمحافظة الجيزة، ضمن مبادرة "أهلاً رمضان 2025"، مؤكدا ان المعارض ستستمر طوال شهر رمضان مع تخصيص مساحات داخل المعارض لبيع الملابس الجاهزه والأحذية بأسعار مناسبة لمحدودى الدخل مع قرب عيد الفطر المبارك، لافتاً إلى أن اختيار مواقع تلك المعارض جاء لاستهداف خدمة أكبر شريحة ممكنة من المواطنين بتلك المناطق والتيسير عليهم.