"المصريين أوت دور" تجدد تعاونها مع "الفخر الإماراتية" للتوسع في تقديم خدمات الإعلانات الخارجية

أعلنت شركة المصريين أوت دور-إحدى شركات المتحدة للخدمات الإعلامية- عن تجديد التعاون مع شركة الفخر الإماراتية، للتوسع في تقديم خدمات الإعلانات الخارجية بمدينة أبوظبي بتقنية الـ5D، بهدف استقطاب عملاء جدد، وإتاحة خدماتها الإعلانية لعملائها الحاليين داخل وخارج مصر.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية شركة المصريين أوت دور، لتعزيز مكانتها في قطاع الإعلانات الخارجية، من خلال الحصول على الامتياز الإعلاني في أبرز الوجهات الأكثر طلبًا داخل وخارج البلاد، وتقديم شاشات إعلانية رقمية تلبي متطلبات العملاء في تحقيق حملات تسويقية مؤثرة.

وتوجه وفد من شركة المصريين أوت دور، برئاسة منتصر النبراوي، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، لاختيار أفضل المناطق بالمدينة للحصول على حقوق الامتياز الإعلاني لها، لإتاحتها للعملاء خلال الفترة المقبلة.

قال منتصر النبراوي، رئيس مجلس إدارة شركة المصريين أوت دور :"سعداء بتجديد التعاون مع شركة الفخر الإماراتية لتقديم خدمات الإعلانات الخارجية على الطرق السريعة والشوارع الرئيسية بمدينة أبوظبي، بأحدث الشاشات الرقمية بتقنية الـ5D، مما يسهم في الحفاظ على المشهد الحضري للمدينة، وتعزيز الهوية والصورة الذهنية للعلامات التجارية الكبرى العاملة بالسوق الإماراتي".

من جانبها قالت سماح سالم، العضو المنتدب لشركة الفخر الإماراتية :"يمثل تجديد التعاون مع شركة المصريين أوت دور دليلًا على ثقتنا الكاملة في قدرة الشركة على تقديم مجموعة شاملة من الخدمات الإعلانية لتلبية احتياجات عملائنا وتحقيق الأهداف التسويقية لهم.ونأمل أن يتم البدء في التعاون خلال الفترة القريبة المقبلة بعد اختيار أفضل المناطق للبدء في تقديم خدمات الإعلانات الخارجية".

جدير بالذكر أن شركة المصريين أوت دور سبق أن تعاونت مع شركة الفخر الإماراتية، في تقديم خدمات الإعلانات الخارجية على شاشة ضخمة بمطار القاهرة الدولي بتقنية الـ5D-وهي أول شاشة بهذه التقنية في مصر- وحقق هذا التعاون نجاحًا ضخمًا بعدما تعاقدت كبرى الشركات العاملة في القطاعات المالية والتجارية للترويج لحملاتها التسويقية عبر الشاشة وأبرزها بنوك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والتمويل الكويتي، والمشرق، وشركة سوما باي للتطوير العقاري، وفريش للأجهزة المنزلية.

نبذة عن شركة المصريين للدعاية والإعلان (المصريين أوت دور) شركة إعلانات متخصصة توفر حملات استراتيجية للعلامات التجارية من أجل الوصول إلى أفضل النتائج، تمتلك الشركة عقد حصري في مطار القاهرة الدولي (CIA) لامتلاك كل موقع إعلاني داخل وخارج مطار القاهرة الدولي. تهتم الشركة بتوفير حملات فعالة وعالية الجودة لكل من العلامات التجارية، وتسعى لتطبيق الأساليب الاستراتيجية الحديثة بشكل دائم.