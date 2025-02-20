طاقم حكام نرويجي لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

أعلن اتحاد الكرة ولجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين طاقم تحكيم نرويجي لإدارة مباراة القمة 129 بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء اختيار الطاقم النرويجي بناءً على توصية من ماسيمو بوساكا، مدير إدارة التحكيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بالإضافة إلى ترشيح من روبرتو روسيتي، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، لضمان إدارة المواجهة بأفضل مستوى تحكيمي ممكن.

طاقم التحكيم النرويجي لمباراة القمة

حكم الساحة: إسبن إسكاس

المساعد الأول: يان إريك إنجان

المساعد الثاني: إسحاق باشيفكين

الحكم الرابع: عثمان أسلام

حكم تقنية الفيديو (VAR): توم هارالد هاجن

مساعد حكم الفيديو (AVAR): كريستوفر هاجينيس

ويُعد الحكم النرويجي إسبن إسكاس من الحكام الدوليين أصحاب الخبرة في إدارة المباريات الكبرى، حيث سبق له قيادة العديد من المواجهات المهمة في البطولات الأوروبية، وهو ما يعزز من فرص خروج المباراة بشكل عادل وحيادي بعيدًا عن أي جدل تحكيمي