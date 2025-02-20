بحضور محافظ الإسماعيلية.. فتح باب الحجز للطرح الأول للوحدات السكنية بالمحافظة الجديدة

شارك الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، في فعاليات المؤتمر الصحفي الذي نظمته هيئة قناة السويس، برئاسة الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس؛ للإعلان عن فتح باب الحجز للطرح الأول للوحدات السكنية بمدينة الإسماعيلية الجديدة.

جاء ذلك بحضور اللواء أ.ح طيار أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، والنائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية والأمنية بمدن القناة، وذلك بمقر المارينا الجديدة شرق القناة.

وتعليقاً على المؤتمر، أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن مدينة الإسماعيلية الجديدة تمثل نقلة نوعية في المشروعات العمرانية الحديثة، حيث تعكس توجه الدولة نحو التوسع العمراني المدروس الذي يوفر بيئة متكاملة من الخدمات السكنية والتعليمية والصحية والترفيهية، ما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأشار "مندور" إلى أن الجامعة، باعتبارها مؤسسة أكاديمية رائدة في إقليم القناة وسيناء، تدعم هذه المشروعات التنموية التي تفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب والخريجين، سواء من خلال توفير فرص العمل أو تعزيز مجالات البحث العلمي والدراسات المتخصصة في التخطيط العمراني والتنمية المستدامة.

و أضاف أن هذه المشروعات الكبرى تعزز من مكانة الإسماعيلية كمركز حيوي للاستثمار والتنمية، مشيدا بدور هيئة قناة السويس في تنفيذ مشروعات استراتيجية تسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، ومؤكدًا على أهمية التعاون المستمر بين الجامعة والهيئة في مختلف المجالات التي تخدم المجتمع.

من جانبه، استعرض الفريق أسامة ربيع خلال المؤتمر رؤية القيادة السياسية في تعمير وتنمية سيناء، والتوجيه الرئاسي بمضاعفة محاور العبور بين شرق وغرب القناة من عشرة إلى ثلاثة وعشرين محورًا، بما يحقق الربط الفعال بين سيناء والوادي، ويفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي.

وأوضح الفريق أسامة ربيع أن مدينة الإسماعيلية الجديدة تأتي كإحدى ثمار هذه المسيرة التنموية، حيث تتميز بتوافر شبكة مرافق حديثة وخدمات صحية وتعليمية وترفيهية متكاملة، مشيرًا إلى طرح المرحلة الأولى من الوحدات السكنية بمساحات متنوعة تبدأ من 100 م² وحتى 165 م²، وذلك بآليات دفع ميسرة ضمن مبادرة التمويل العقاري لدعم الفئات متوسطة الدخل، بالتعاون مع بنك قناة السويس.

وخلال كلمته في المؤتمر، أكد اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، أن مشروع مدينة الإسماعيلية الجديدة يعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تطوير المجتمعات العمرانية الحديثة، مشيرًا إلى أن المدينة ليست مجرد توسع عمراني؛ بل هي نقلة حضارية تواكب متطلبات التنمية المستدامة، وتوفر بيئة متكاملة من الخدمات السكنية والتعليمية والصحية، بما يحقق جودة حياة متميزة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن الإسماعيلية الجديدة تأتي في إطار رؤية شاملة لربط سيناء بالوادي، وتعزيز التنمية شرق القناة من خلال شبكة حديثة من المحاور والطرق، ما يتيح فرصًا استثمارية واعدة، ويعزز مكانة المحافظة كوجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية.

كما أشاد بالجهود التي تبذلها هيئة قناة السويس في تنفيذ هذا المشروع وفق أعلى المعايير الهندسية.

واختتم المؤتمر بجولة تفقدية داخل المشروع، حيث أطلع الحضور على تفاصيل الوحدات السكنية المطروحة، وسط تأكيد من الدكتور ناصر مندور على أهمية هذا المشروع في دعم جهود التنمية، وتعزيز دور الجامعة في التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية لتحقيق رؤية مصر 2030.