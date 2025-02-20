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الخميس 20 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وكيل تعليم الجيزة تتفقد مدارس إدارة أبو النمرس

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أجرت ريحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، جولة تفقدية لعدد من مدارس إدارة أبو النمرس التعليمية، وذلك بحضور مدير عام ووكيل الإدارة، بناءً على تعليمات محافظ الجيزة وبتوجيهات سعيد عطية وكيل الوزارة، في إطار المتابعة الدورية لأداء المدارس والوقوف على سير العملية التعليمية. 

حيث قامت وكيل المديرية بمتابعة مدرسة المنوات الثانوية بنين، ومتابعة مدرسة المنوات الإعدادية الحديثة بنين.
وحضرت الحفل السنوي لحفظ القرآن الكريم، وقامت بتكريم حفظة القرآن الكريم بمدرسة المنوات الثانوية بنات، وتكريم الفائزين.
وقامت بالاطلاع على الأنشطة التعليمية والسجلات المدرسية، كما تابعت سير العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية.

وأشادت بالاهتمام الكبير بالنظافة وحسن تنظيم المدرسة، مقدمة شكرها لمديري المدارس على الجهود المبذولة.  

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