وزير التعليم يلتقي الكوادر التعليمية اليابانية المرشحة للعمل في مصر

التقى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال زيارته الرسمية لليابان، بمجموعة من الكوادر التعليمية اليابانية المرشحة للعمل في مصر.

ويشمل التعاون المرشحين للعمل كمشرفين في المدارس المصرية اليابانية، بالإضافة إلى الخبراء الذين سيتعاونون مع مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن هذه الخطوة تأتي في إطار استقدام الخبرات اليابانية لدعم العملية التعليمية، وتطوير برامج التعليم في المدارس المصرية اليابانية، التي تُعد من أبرز النماذج التعليمية التي تدمج القيم اليابانية مع احتياجات الطالب المصري.

وأشار إلى أن الخبراء اليابانيين سيشكلون إضافة مهمة في تعزيز العملية التعليمية وتنمية مهارات الطلاب الحياتية والاجتماعية.

وقدّم الوزير شرحًا تفصيليًا عن المشاريع التعليمية والتطويرية في مصر، معربًا عن تطلعه للاستفادة من الخبرات اليابانية في الارتقاء بجودة التعليم ودمج البرامج التي تساهم في تطوير مهارات الطلاب، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة.