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الخميس 20 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير العمل يعلن تسليم 36 عقد عمل لمدربين مصريين للعمل في "نادي إمارتي"

وزير العمل محمد جبران
وزير العمل محمد جبران
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أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، عن تسليم 36 عقد عمل لكوادر مصرية من الشباب الذين اجتازوا الاختبارات، وذلك للعمل بفندق إرث ابو ظبي التابع لنادي ضباط القوات المسلحة، بدولة الإمارات العربية المتحدة ، على وظيفة مدربين رياضيين في مجال الإعداد البدني بالنادي، تلك الفرص التي وفرها مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة المستشار منال عبدالعزيز عثمان رئيس المكتب العمالي، حيث شهد مقر وزارة العمل القديم بمدينة نصر عملية تسليم العقود بحضور وفد اماراتي.

وقال الوزير جبران إن تسليم هذه العقود اليوم بعد الاختبارات التي شهدها وفد اماراتي، تؤكد مصداقية الفرص التي تعلن عنها الوزارة ، كما تؤكد نجاح منظومة التدريب من أجل التشغيل، وجهود الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب المصري خاصة في الأسواق الخارجية.

وأوضح جبران أن هذه الفرص الجديدة  تأتي ضمن الخطوات التي تحرص "الوزارة" من خلالها على دعم الشباب وتوفير وظائف  تناسب خبراتهم ومؤهلاتهم،مؤكدا على توجيهاته إلى الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،بالتنسيق مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج ،والادارة العامة للتشغيل ،لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب بالداخل و الخارج، خاصة وأن منظومة التدريب المهني بالوزارة نجحت في تجهيز كوادر ذات مهارات تتناسب مع احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي.

وكان الوزير جبران  قد أكد للشباب المرشح، خلال الاختبارات، أنهم سفراء بلادهم في الخارج، وأن قنوات الاتصال مع الوزارة مفتوحة معهم باستمرار لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم..

ومن جانبها، أوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل على أن هذه الفرص كانت الوزارة قد اعلنت عنها منذ أيام قليلة ،وشهدت مراحل التقديم ثم الاختبارات العملية والنظرية بكل شفافية.

ولفتت إلى أن المقبولين في هذه الاختبارات سيحصلون على العديد من الامتيازات منها  أن الراتب الشهري يصل إلى 9000 درهم إماراتي، شامل بدل السكن والانتقالات، وأن ساعات العمل، 8 ساعات يوميًا، وفقًا لقانون العمل الإماراتي، ومدة العقد، سنتان مع إمكانية التجديد.

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