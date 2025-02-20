البنك المصري لتنمية الصادرات يطلق خدمة "EWealth" لعملائه المميزين

أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) عن إطلاق خدمته المصرفية الجديدة "EWealth"، التي تستهدف العملاء ذوي الملاءة المالية العالية، مقدمةً لهم حلولًا مالية مبتكرة وتجربة مصرفية استثنائية تلبي احتياجاتهم بسرعة وسلاسة.

يأتي إطلاق الخدمة في إطار استراتيجية البنك الرامية إلى تعزيز وتطوير خدماته المصرفية، عبر تقديم حلول متكاملة ومنتجات مبتكرة تتماشى مع تطلعات العملاء، مما يسهم في تقديم تجربة مصرفية غير مسبوقة من حيث التميز والخصوصية.

كما يعكس ذلك توجه البنك نحو إعادة تعريف مفهوم الخدمات المصرفية، عبر تقديم باقات مصممة خصيصًا للفئات المستهدفة.

مزايا حصرية وخدمات متميزة

توفر خدمة "EWealth" مجموعة من الامتيازات، أبرزها تخصيص صالات مصرفية لكبار العملاء في بعض الفروع، مما يضمن لهم الخصوصية والراحة أثناء إجراء معاملاتهم.

كما يحصل المشتركون في الخدمة على أولوية التواصل مع خدمة العملاء، من خلال فريق متخصص متاح على مدار الساعة لتقديم الاستشارات والدعم اللازم.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم الخدمة خدمات الكونسيرج، التي تشمل دعمًا متكاملًا لتلبية الاحتياجات اليومية غير المصرفية، مثل حجوزات السفر والفنادق، وتنسيق الفعاليات والمناسبات الخاصة، كما يوفر البنك نظام انتظار خاص في الفروع، لضمان سرعة تنفيذ المعاملات لعملاء "EWealth".

مزايا مالية واستثمارية

يحصل عملاء الخدمة الجديدة على تعريفة مصرفية خاصة تشمل مزايا على التحويلات المالية، وإصدار الشيكات، والخدمات الاستثمارية، إلى جانب امتيازات حصرية على الحسابات المصرفية والودائع، بما يضمن لهم تجربة مصرفية تتماشى مع أسلوب حياتهم واحتياجاتهم المالية الفريدة.

تصريحات مجلس الإدارة

أكد الدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، أن البنك ملتزم بتطوير حلول مصرفية مبتكرة تتماشى مع تطلعات العملاء والتطورات المتسارعة في القطاع المالي. وأضاف أن "EWealth" توفر فرصًا استثمارية متنوعة، تساعد العملاء على إدارة ثرواتهم بكفاءة.

وأشار إلى أن الخدمة الجديدة تأتي ضمن رؤية البنك لتعزيز دوره في دعم الاقتصاد المصري من خلال تقديم أدوات استثمارية متطورة. وأكد أن البنك سيواصل جهوده في إطلاق مزيد من المنتجات والخدمات المصرفية الذكية، التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وترسّخ مكانة EBank كأحد المؤسسات المالية الرائدة في مصر والمنطقة.