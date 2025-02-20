تركيب 300 وصلة مياه منزلية بالمجان للأسر الأكثر احتياجًا بالحسينية وصان الحجر

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالتعاون المثمر والبناء بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي وجمعية الأورمان في توفير كوب مياه نظيف لأبناء المحافظة من خلال مد وصلات مياه الشرب للأسر الأكثر احتياجًا دون تحملهم أي أعباء مالية.

وأشار المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان وتنفيذاً للبروتوكول الموقع بين الشركة وجمعية الأورمان لتوصيل مياه الشرب بالمجان للأسر الأكثر إحتياجاً بمركز الحسينية ومدينة صان الحجر وفقاً لضوابط ومعايير متفق عليها ضمن بنود البروتوكول الموقع من أجل وصول الدعم لمستحقيه تم الإنتهاء من توصيل عدد 300 وصلة مياه شرب بالمجان للأسر الأكثر إحتياجاً وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم تضمن المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن المستحقين يتم إختيارهم وفق عدة معايير أهمها عدم وجود عائل للأسرة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي القدرات والهمم وذلك بعد عمل أبحاث ميدانية للتحقق من أحقية الحالة بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي.