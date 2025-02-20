ads
الخميس 20 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الشرقية يُهنئ فريق مدرسة الشهيد محمد قطب دياب 2 لتكريمهم بالعاصمة التونسية لفوزهم في مسابقة الأسبوع العربى للبرمجة

تكريم طلبة المدرسة
تكريم طلبة المدرسة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

هنأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية فريق مدرسة الشهيد محمد قطب دياب2 بإدارة أبوحماد التعليمية لتكريمهم أمس فى العاصمة التونسية، لحصولهم على المركز الثاني على الوطن العربى في مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة بمشروع "لغتى العربية والذكاء الإصطناعى" في فئة  "الفريق الذهبى" والذى تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" في دورتها الرابعة الذى اختتمت فعاليتها أمس بتونس العاصمة بتكريم الفائزين في مختلف المسابقات.

وتنافس المشاركون في الأسبوع العربي للبرمجة، والذين ناهز عددهم 3 ملايين تلميذ وتلميذة من مختلف أنحاء العالم العربي، للظفر بجائزة «المدرسة الذهبية»، وجائزة «الفريق الذهبي» بمختلف فروعها (فئات عمرية مختلفة، ذوو الاحتياجات الخاصة)، إضافة إلى جائزة "المربي الذهبي".

ومن جانبه، أشار المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، إلى أن الإقبال الكبير على هذه المسابقة يؤكد أن الطلبة العرب لديهم القدرات والطموح اللازمين للمساهمة في بناء مستقبل رقمي مزدهر ، يرتكز على الإبتكار والابداع ، ويجعل من اللغة العربية لغة العلوم ، والتكنولوجيا الحديثة، معرباً عن سعادته البالغة  لفوز فريق مدرسة الشهيد محمد قطب دياب 2  التابعة لإدارة أبوحماد التعليمية، وحصولهم على مراكز متقدمة وهم (سلمى محمد عبد الفتاح ممثلة الفريق أمام المنظمة - حلا محمود بلبل دمج تربوى - تقى محمود بلبل أصدقاء المدمج)، وتحقيق الفوز عالمياً.

كما ثمن محافظ الشرقية، مجهود المعلمة مديحة أحمد سعيد قائد الفريق والأستاذة أمل محمد البغدادي مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم المشرفون على الطلاب أثناء المسابقة وتشجيعهم ومساعدتهم على تنمية مهاراتهم وتغذية عقولهم، وغرس الثقة في أنفسهم أنهم قادرون على المواجهات والتحديات وتحقيق الفوز والحصول على مراكز أولى بجانب نجاحهم في دراستهم.

الاحتياجات الخاصة الاسبوع العربى للبرمجه التكنولوجيا الحديثة الذكاء الاصطناعي المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية