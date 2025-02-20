من فقدان البصر إلى قدرتها على المشي.. طفلة تتغلب على المرض بعد إصابتها بفيروس نادر

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات لطفلة تدعى ليال مصابة بمرض لم يمكنها من المشي بسهولة مثل باقي البشر، ولكن اظهرت الفيديوهات أن ليال تتحدى وتتغلب علي المرض وتواجه المصاعب من أجل الحياة وممارسة يومها بشكل طبيعي.

وفي البداية، كانت الطفلة وُلدت بصحة جيدة، ولكن واجهت أول تحدياتها عندما أصيبت بفيروس نادر أطلق عليه اسم "ANE"، وهو فيروس يهاجم المخ بشكل مفاجئ بعد تعرضها لهذا الفيروس، حيث دخلت في غيبوبة طويلة تاركةً أهلها في حالة من الحزن والقلق.

وبعد تعرضها للمرض الذي استمر طويلا، بدأ الأطباء في البحث عن أسباب حالتها لمعالجتها، ولكن النهاية كانت صادمة للغاية، لأن الفيروس الذي أصاب ليال أثر على الكثير من وظائف جسمها، ومنها بصرها وعدم قدرتها على المشي.

وعلى الرغم من الحالة الصعبة التي مرت بها تلك الطفلة، لم يفقد أهلها الأمل بل كان لديهم إيمان عميق بأن الله سيشفي ابنتهم والعلاج سيعود بالخير، وعندما قام الأطباء بفصل الأجهزة عن ليال حدثت المعجزة وفاقت من الغيبوبة، وهو ما جعلهم يدركون أن الله قادر على كل شيء.

وبدأت رحلة العلاج بعد ذلك، ولكنها كانت رحلة طويلة ومؤلمة خاصة بعد فقد بصرها، ولكن بعد فترة من العلاج المكثف بدأت ترى من جديد، وفي عام 2018 أجرت عملية في النخاع الشوكي لفك التشنجات التي كانت تؤثر على حركتها، وعلى الرغم من صعوبة العملية إلا أنها كانت ناجحة، مما منحها أملًا جديدًا في استعادة قدرتها على المشي.

ومؤخرًا أجرت ليال عملية لتصحيح قدمها في رمضان الماضي، ولفترة طويلة كانت في الجبس، وهو ما جعلها تمر بمرحلة صعبة، ولكن بمساندة أهلها وأصدقائها الذين كانوا دائمًا بجانبها واصلت علاجها الطبيعي بقوة وعزيمة.

ويذكر أن قصة هذه الطفلة تعتبر مصدر إلهام للكثيرين، وتؤكد أن الأمل موجود حتى في أصعب الظروف، فالتشجيع المستمر من الأهل والأصدقاء يمكن أن يكونا عاملين أساسيين في نجاح أي شخض للتغلب على التحديات التي تواجهه.

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