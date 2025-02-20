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الخميس 20 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

المستشار علاء فؤاد رئيسًا للأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية.. ورسلان أمينًا للتنظيم المركزي.. وأباظة نائبًا للأمين العام

المستشار علاء فؤاد
المستشار علاء فؤاد وأحمد رسلان وأحمد فؤاد أباظة
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أعلن الدكتور عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية، اختيار المستشار علاء فؤاد رئيسا للأمانة الفنية للحزب، واختيار أحمد رسلان أمينا للتنظيم المركزي، وأحمد فؤاد أباظة نائبا للأمين العام للحزب.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن تلك الاختيارات تعزز الهيكل القيادي للحزب بانتقاء كفاءات بارزة لمناصب الأمانة الفنية والتنظيمية لحزب الجبهة الوطنية، في خطوة تعكس التوجه نحو إرساء أسس العمل المؤسسي وتعزيز الأداء التنظيمي لدفع مسيرة الحزب نحو مزيد من الفعالية والتأثير والانخراط الشعبي.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن حزب الجبهة الوطنية حريص منذ انطلاقه على ترسيخ رؤيته الطموحة لتعزيز مكانته على الساحة الحزبية والسياسية كقوة فاعلة تسهم في تحقيق تطلعات المواطنين وتعزيز الاستقرار والتنمية، وذلك من خلال رسم الرؤى الاستراتيجية التي تدعم سياسات الحزب المستقبلية، وتعزيز التواصل بين مختلف المستويات التنظيمية، وكذلك تنفيذ الخطط والمبادرات التي تهدف لدعم وتعزيز المشاركة الشعبية.

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