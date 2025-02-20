وزير الرياضية يفتتح بطولة "The Clash" العالمية للكرة الشاطئية بالبحر الأحمر

تستضيف محافظة البحر الأحمر بطولة "The Clash" العالمية للكرة الطائرة الشاطئية، التي تقام في جرافتى سهل حشيش بالغردقة خلال الفترة من 21 إلى 23 فبراير الجاري.

وتنطلق فعاليات بطولة "The Clash" العالمية للكرة الطائرة الشاطئية برعاية وحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ويتم البث الحصري للبطولة عبر قنوات ON Sport ومنصة كورة بلس؛ ما يتيح للجمهور متابعة جميع المباريات والفعاليات مباشرة، في خطوة تعزز من انتشار رياضة الكرة الطائرة الشاطئية في المنطقة.

وقال أحمد شوقى رئيس مجلس إدارة المجموعة أن استضافة جرافتى لبطولة العالمية للكرة الطائرة الشاطئية تأتى في إطار تعزيز مكانة مصر كمقصد سياحي عالمى ، ووجهة متميزة للسياحة الرياضية.

وقال محمد شمروخ المدير الإقليمى للمجموعة انه تم الانتهاء من كل الاستعدادات اللوجستية والفنية التى توفير كل سبل النجاح، للبطولة، باعتبارها وجهة عالمية للسياحة والرياضة العالمية.

وتشهد بطولة The Clash العالمية للكرة الشاطئية مشاركة 97 فريقًا من 30 دولة، تضم 165 لاعبًا ولاعبة؛ ما يجعلها واحدة من أكبر الفعاليات الرياضية في هذه الرياضة على مستوى العالم، حيث تشارك كل من دول روسيا، إيطاليا، سلوفينيا، السعودية، أذربيجان، سلوفاكيا، إسبانيا، التشيك، ألمانيا، أوكرانيا، البرازيل، بولندا، الولايات المتحدة، البرتغال، دومينيكا، سويسرا، اليونان، النمسا، صربيا، أرمينيا، هونغ كونغ، هولندا، فرنسا، ويلز، النرويج، فوتونا، لبنان، ومصر الدولة المستضيفة.