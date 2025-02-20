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الخميس 20 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه لمدة 8 ساعات بميدان الجيزة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ اعمال صيانة وتغيير محبس قطر ٨٠٠مم  الامر الذي يتطلب قطع مياه الشرب لمدة ٨ ساعات وذلك بدءا من  الساعة الـ ١٠ مساء غدٍ الجمعة ٢١ / ٢ / ٢٠٢٥  وحتي الساعة الـ ٦ صباح يوم السبت الموافق ٢٢/٢/٢٠٢٥.

كما توضح محافظة الجيزة أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي شارع النيل من كوبري عباس حتى كوبرى الجامعة ومتفرعاته وميدان الجيزة وسفارة الامارات العربية المتحدة وسفارة تركيا.

وتوضح محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ الإتصال بالخط الساخن ١٢٥  لتلبية احتياجاتهم فورا.

وتناشد محافظة الجيزة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه أثناء فترة الانقطاع

محافظة الجيزة قطع المياه شوارع النيل كوبري عباس كوبرى الجامعة ميدان الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي سفارة الامارات العربية سفارة تركيا