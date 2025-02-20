المناطق المتأثرة بانقطاع المياه لمدة 8 ساعات بميدان الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ اعمال صيانة وتغيير محبس قطر ٨٠٠مم الامر الذي يتطلب قطع مياه الشرب لمدة ٨ ساعات وذلك بدءا من الساعة الـ ١٠ مساء غدٍ الجمعة ٢١ / ٢ / ٢٠٢٥ وحتي الساعة الـ ٦ صباح يوم السبت الموافق ٢٢/٢/٢٠٢٥.

كما توضح محافظة الجيزة أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي شارع النيل من كوبري عباس حتى كوبرى الجامعة ومتفرعاته وميدان الجيزة وسفارة الامارات العربية المتحدة وسفارة تركيا.

وتوضح محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ الإتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورا.

وتناشد محافظة الجيزة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه أثناء فترة الانقطاع