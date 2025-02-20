وكيل تعليم بني سويف تفتتح معرض "أهلًا رمضان" بمدرسة الشهيد محمد مرزوق الإعدادية

افتتحت الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، معرض أهلاً رمضان، والذي اقامته إدارة الوحدة المنتجة بمدرسة الشهيد محمد مرزوق الاعدادية بنات (الصفا سابقاً)، بحضور أحمد عزت مدير إدارة بني سويف، ونعيم حماد رئيس مجلس الأمناء، ومرفت محمد طه مدير إدارة الوحدة المنتجة، وإيمان فتحي مدير إدارة التعليم المجتمعي وأشرف ابو الليل مدير التعليم الاعدادي.

وأشارت وكيل الوزارة إلى أن المدارس شاركت بمنتجاتها المتمثلة في كافة المواد الغذائية وذلك بأسعار مخفضة عن اسعار الأسواق مشاركة في التخفيف عن كاهل المواطنين والتصدي لغلاء الاسعار وتوفير كافة السلع الغذائية خلال شهر رمضان الكريم والتي تأتي في إطار تعليمات القيادة السياسية وبناء على تكليفات الدكتور محمد هانئ محافظ بني سويف.

وأكدت الإلتزام بجودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية.

وأضافت مرفت طه مدير إدارة الوحدة المنتجة بأن المعرض شارك فيه مدارس الإدارات التعليمية بمنتجاتها بهدف توفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مناسبة.

واشتمل المعرض على منتجات متنوعة؛ سلع غذائية (ياميش رمضان بجميع أنواعه - سكر - زيت - ارز )، فوانيس رمضان (خشبية - خيامية - خرز) وتنفيذ حامل مصحف وخضراوات مجهزة وفرش بكل انواعها، ومشغولات مفارش وخداديات يدوية وكونكريت فوانيس ومجسمات رمضان مع التلوين، ومنتجات الألبان بأنواعها المختلفة مقدمة من انتاج مدارس التعليم الفنى.

وكذلك مخبوزات وفطائر - مفروشات تريكو وخرز (التعلم المجتمعى) و (فوانيس خرز - تريكو - منضدة من أعمال مدارس التربية الخاصة)، ومنتجات خشبية اركت - فوانيس - منضدة من أعمال توجيه تكنولوجيا المجال الصناعى.