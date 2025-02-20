"نُسك" السعودية تتيح حجز سكن الحجاج إلكترونيا للشركات المصرية

أتاحت اليوم 20 فبراير وزارة الحج والعمرة السعودية، إمكانية التعاقد على سكن الحجاج على المسار الإلكتروني للمنصة الموحدة "نسك"، وذلك للحجاج الذين تم إنهاء إجراءات حجز الأرض لهم بالمشاعر وسداد باقات الخدمة الخاصة بهم.

وطالبت غرفة شركات السياحة، جميع الشركات المنفذة للبرامج الموسم الحالي 1446 ه‍، بسرعة إتباع الخطوات الموجودة على المسار الإلكتروني لإنهاء إجراءات حجز

السكن، وذلك اليوم، حتى يتسنى للشركة الاستفادة من الخدمة التي توفرها المنصة السعودية، وتهدف لسرعة إنجاز كافة الإجراءات المطلوبة لتنظيم رحلة الحج.

ونوهت الغرفة، إلى أهمية إرسال خطوات إدارة المخزون والنشر إلي إدارة السكن المطلوب التعاقد معه من جهة الشركة حتى يقوم السكن بإنهائها علي المسار أولا، وذلك حتى تتمكن شركة تقديم الخدمة "الطوافة" من إتمام عملية عقد السكن.

كما يجب على الشركة موافاة الغرفة برقم طلب عقد السكن وذلك حتى يتسنى لها متابعته مع شركة تقديم الخدمة والعمل على إنهائه من خلال بيانات خاصة بالغرفة لحجز سكن حجاج 1446 هـ، موضحة أن فتح المسار أمام الشركات المصرية لإنهاء إجراءات حجز السكن تم بصورة استثنائية.