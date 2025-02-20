وزير الرياضة يُعلن خطة التطوير الشامل لاستاد القاهرة قبل مباراة القمة

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ مؤتمرًا صحفيًا في استاد القاهرة الدولي، للإعلان عن خطة التطوير الشامل للاستاد الرئيسي، وذلك قبيل انطلاق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك السبت المقبل.

في بداية المؤتمر، استعرض الدكتور ذكريا محيي الدين مساعد الوزير، ووليد عبد الوهاب المدير التنفيذي للاستاد، كافة الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية للإنتهاء من كافة أعمال الصيانة والتجهيزات اللازمة لضمان جاهزية الاستاد لاستقبال المباراة المرتقبة، والتي تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة.

في بداية كلمته، أوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن استاد كان قد أغلق من قبل لزيادة التكثيف والتركيز من أجل إنهاء كافة أعمال الصيانة، وكافة الأمنيات أن تخرج المباراة في أبهي صورة بعد تطوير وتجديد الاستاد.

وشدد وزير الرياضة على خطة التطوير الشامل للاستاد، تأتي في إطار رؤية القيادة السياسية، بالاهتمام البالغ بتطوير المنشآت الرياضية، وفقًا لأحدث المعايير الدولية، بما يحقق أعلى مستويات الجودة والسلامة، ويسهم في تحسين تجربة الجماهير والرياضيين على حد سواء.

وقال صبحي: "لأول مرة في المنطقة تكون أرضية الملعب مزيج بين الصناعي والطبيعي، ونعمل على تنفيذ رؤية متكاملة تواكب التطورات العالمية في المنشآت الرياضية، ونتطلع إلى أن يكون استاد القاهرة نموذجًا يحتذى به في المنطقة، وواجهة رياضية مشرفة لمصر أمام العالم".

وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تحويل استاد القاهرة إلى مركز متكامل للفعاليات الرياضية والترفيهية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لهذا الصرح الرياضي العريق في ظل وجود هيئة كلها خبراء في مجالهم.

شملت الأعمال تحسين أرضية الملعب والتراك، وتجهيز المدرجات، وتطوير المرافق لضمان أفضل تجربة للجماهير واللاعبين، وشمل أيضًا التطوير، غرف اللاعبين، ومنظومة الإضاءة، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات المقدمة للجماهير، مثل بوابات الدخول الإلكترونية وتحسين مناطق الضيافة.

كما توجه الوزير بالشكر والتقدير لهيئة الاستاد علي جهودهما خلال الفترة الماضية، حيث شكر رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أحمد عزازي، الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، الدكتور أشرف السيد العربي - رئيس معهد التخطيط، علي السيسي - مساعد وزير المالية، الدكتور أسامة عبد المنعم صالح - وزير الاستثمار الأسبق، الدكتور عبد العزيز عبد التواب هاشم - أستاذ بكلية التجارة جامعة القاهرة، ووليد عبد الوهاب المدير التنفيذي للهيئة.

وعلي هامش المؤتمر الصحفي، قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، رفقه السادة الحضور والإعلاميين بجولة تفقدية داخل أرضية استاد القاهرة الدولي.