وزير التعليم يزور ياماها اليابانية لتعزيز التعاون في تطوير المهارات الطلابية

أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، زيارة لمقر شركة ياماها التعليمية، حيث استعرض الممارسات الناجحة في مجال التعليم الشامل وتناول سبل التعاون المستقبلية في دعم تعليم الموسيقى وتطوير المهارات المعرفية للطلاب.

رافق الوزير في الزيارة السفير محمد أبو بكر سفير مصر باليابان، وعدد من مستشاري الوزارة، كما شهد اللقاء نقاشات حول برامج تعليم الموسيقى وتدريب المعلمين، حيث أشاد الوزير بمساهمة ياماها في تطوير المناهج الموسيقية ودعم الابتكار في التعليم.

وأوضح أتسوشي ياماورا، رئيس شركة ياماها، أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون التعليمي بين البلدين، مشيرًا إلى جهود الشركة في نشر التعليم الموسيقي حول العالم.

وفي ختام الزيارة، تم طرح مقترح لتوسيع التعاون من خلال إدماج برامج متكاملة لتعليم الموسيقى في المدارس المصرية.