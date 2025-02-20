لصرف أدوية بالمجان.. حبس عصابة تزوير كارنيهات الطلبة في القاهرة

أمرت النيابة المختصة، بحبس تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص بينهم ربة منزل لاتهامهم بتزوير الكارنيهات والبطاقات الصحية لطلبة المدارس، 4 أيام احتياطياً علي ذمة التحقيقات وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص ، ربة منزل) تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير الكارنيهات والبطاقات الصحية الخاصة بطلبة المدارس وإستغلالها فى صرف أدوية بالمجان وبيعها عقب ذلك لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وبحوزتهم(عدد من الكارنيهات والبطاقات الصحية الخاصة بطلبة المدارس – 2 أكلاشيه – عدد من الأدوية والأجهزة الطبية).

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.