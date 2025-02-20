"ثقافة بئر العبد" يعقد لقاء لنادي شعراء أدب البادية

نظم قصر ثقافة بئر العبد لقاء لنادي شعراء ادب البادية بإحدى التجمعات السكنية التابعة لمركز ومدينة بئر العبد، اليوم الخميس ٢٠ فبراير الجارى، تضمن اللقاء مناقشة أعمال الأدباء الجديدة، وأوصى الحضور بضرورة رفع ميزانية أندية أدب البادية لزيادة الأنشطة والفعاليات، ومن جانبه تقدم رئيس النادي الشاعر منصور القديري بالشكر لوزارة الثقافة على دعمها المتواصل للشعر والشعراء ممثلة في فرع ثقافة شمال سيناء ، تم ضمن برامج الفعاليات الثقافية والفنية التى تقدمها قصور الثقافة بشمال سيناء.

كما عقدت محاضرة ثقافية بعنوان "الأعمال الكاملة لصلاح جاهين" بقصر ثقافة العريش، قدمها إيناس سمير مدير القصر، وتحدثت عن السيرة الذاتية للكاتب ومؤلفاته، بالإضافة إلى ورشة فنية فى "الرسم" استخدم بها الوان الباستيل والخشب والفلوماستر، تميز بها كل من الرواد، افنان، ورزان، ويمنى و هنا، صباح اليوم الخميس ٢٠ فبراير الجارى ، تمت ضمن برامج الفعاليات الثقافية والفنية التى تقدمها قصور الثقافة بشمال سيناء.

وورشة فنية ومعرض رسوم أطفال ببيت ثقافة رابعة، نظمه سليمان منصور مدير البيت، صباح اليوم الخميس الجارى، وتم ضمن برامج الفعاليات الثقافية والفنية التى تقدمها قصور الثقافة بشمال سيناء.

وورشة فنية لتدوير مستهلكات ورق الكارتون والورق الملون لتصنيع برواز ديكور " ببيت ثقافة المساعيد، أعدها سلوى برعى مسئول النشاط ، بمتابعة احمد صابر مدير البيت، صباح اليوم الخميس الجارى ، تم ضمن برامج الفعاليات الثقافية والفنية التى تقدمها قصور الثقافة بشمال سيناء.