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الخميس 20 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ مطروح يسلم دفعة جديدة من العقود الإبتدائية بمدينة شمس الحكمة

محافظ مطروح يسلم
محافظ مطروح يسلم دفعة جديدة من العقود الابتدائية بمدينة شمس
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قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، بتسليم دفعة جديدة من العقود الابتدائية للمستحقين بمنطقة الـ2 كيلو  بالمرحلة الأولى بمشروع رأس الحكمة كسكن بديل بمنطقة شمس الحكمة، وذلك بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، وحمزة صقر مدير الاملاك بمجلس المدينة كُريم سُليمان رئيس قرية رأس الحكمة. 

وأكد محافظ مطروح، أنه لن يضار أى مواطن بالمشروعات الجديدة للدولة في إطار من الشفافية مع حرص القيادة السياسية على تحقيق التعويض العادل ومزيد من الاستقرار لهم، مناشدًا باقي المواطنين المستحقين سرعة التوجه للوحدة المحلية لسداد مقدم الثمن واستلام العقود الخاصة بهم واستخراج رخص البناء.

محافظ مطروح يسلم دفعة جديدة من العقود الابتدائية بمدينة شمس الحكمة

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