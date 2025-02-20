بالصور.. محافظ الأقصر يوجه بزيادة المساعدات المقرر إرسالها إلى الفلسطينيين بقطاع غزة

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، يرافقه الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، مقر مدينة إسنا المخصص لتجميع المساعدات الإنسانية وإعدادها لإرسالها الي الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

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محافظ الأقصر يتفقد مقر إسنا لتجميع المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

وإطلع محافظ الأقصر، علي حجم وكمية المساعدات المستهدف إرسالها ضمن قافلة كبرى تطلقها المحافظة لدعم أهالي قطاع غزة، حيث وجه المحافظ بزيادة كمية وحجم المساعدات للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المساعدات، لافتًا إلى أهمية مشاركات منظمات المجتمع المدني بالمحافظة في القافلة، وحسن التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية، وتجهيز المواقع المخطط مرور القوافل بها والتأكيد على أعمال الحماية والتأمين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، إنه يتم العمل على مدار الساعة لضمان انطلاق قوافل المساعدات الإنسانية من الأقصر ووصولها وفقًا للخطة الزمنية المحددة، حيث أن محافظة الأقصر تستعد لتجهيز نحو 30 شاحنة حتى يوم 28 فبراير الجاري.

كان محافظ الأقصر، قد عقد اجتماعًا الأسبوع الماضي لمتابعة استعدادات وتجهيزات المحافظة، لتسيير قوافل لدعم أهالي غزة بحضور نائب المحافظ، واللواء الدكتور هشام الشيمى السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وممثلي الجمعيات الأهلية.

وأكد المحافظ، أن فلسطين قضية أمن قومي للدولة المصرية، وعلى ضرورة تكاتف جميع الجهود ومشاركة جميع فئات وأطياف المجتمع لتقديم الدعم والمساندة، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تأتي استكمالاً للجهود التي بذلتها وتبذلها مصر لأجل القضية الفلسطينية، والمساهمة في إعادة الإعمار وإرساء دعائم الاستقرار، مؤكدًا أن شعب مصر سيظل دائمًا سندًا وعونًا للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأعرب مسئولي محافظة الأقصر خلال الاجتماع، عن تقديرهم للدور الكبير الذى تقوم به الدولة المصرية تجاه الأشقاء فى فلسطين، وأن الشعب المصرى دائماً ما يمد يد العون لأشقائه فى الأوقات الصعبة، حيث أن هذه المبادرة تأتى فى إطار جهود محافظة الأقصر لمساندة أهل غزة، وتعكس روح التضامن الوطنى فى مواجهة التحديات الإنسانية.

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