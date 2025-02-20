ads
الخميس 20 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تماثيل فرعونية وعملات.. حبس المتهمين بالنصب على المواطنين في الزيتون

المتهمين
المتهمين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت النيابة العامة بالزيتون، بحبس 3 أشخاص المتهمين بالنصب والاحتيال علي المواطنين باستخدام تماثيل فرعونية مقلدة، 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وصحيفة الحالة الجنائية للمتهمين وجاري استكمال التحقيقات.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص"لـ 2 منهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الزيتون ، وبحوزتهم 3 تماثيل فرعونية "مقلدة" – مبلغ مالى "عملات أجنبية"- سلاح أبيض، وبمواجهتهم إعترفوا بإستخدامهم التماثيل المضبوطة بحوزتهم فى النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة الأجهزة الأمنية الاستيلاء علي اموال الإحتيال على المواطنين الاستيلاء على اموالهم النيابة العامة النصب والإحتيال على المواطنين النصب والاحتيال امن القاهرة أمرت النيابة العامة بمديرية أمن القاهرة حبس 3 اشخاص قسم شرطة الزيتون