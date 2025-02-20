تماثيل فرعونية وعملات.. حبس المتهمين بالنصب على المواطنين في الزيتون

أمرت النيابة العامة بالزيتون، بحبس 3 أشخاص المتهمين بالنصب والاحتيال علي المواطنين باستخدام تماثيل فرعونية مقلدة، 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وصحيفة الحالة الجنائية للمتهمين وجاري استكمال التحقيقات.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص"لـ 2 منهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الزيتون ، وبحوزتهم 3 تماثيل فرعونية "مقلدة" – مبلغ مالى "عملات أجنبية"- سلاح أبيض، وبمواجهتهم إعترفوا بإستخدامهم التماثيل المضبوطة بحوزتهم فى النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.