محافظ البحيرة تلتقي بـ24 مواطنًا خلال اجتماعها الأسبوعي

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الخميس، 24 مواطنًا خلال لقاء خدمة المواطنين؛ حيث استمعت إلى مشكلاتهم وبحثت طلباتهم بعناية واهتمام، وذلك بحضور كافة الجهات المعنية، في إطار حرصها على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم.

وأكدت محافظ البحيرة أن هذه اللقاءات تأتي في إطار نهج المحافظة لتعزيز مبدأ "المواطن أولًا"، والعمل على تذليل العقبات أمام المواطنين، وأضافت أن التواصل المباشر مع المواطنين يعزز من الشفافية ويخلق بيئة من التعاون المشترك بين المواطنين والمسئولين.

كما شددت على قيام جميع الأجهزة التنفيذية بالمتابعة المستمرة لشكاوى المواطنين والعمل على معالجتها بشكل فوري وفعّال، مؤكدة أن هذه المتابعة تعد جزءًا أساسيًا من تحسين الأداء العام وتعزيز رضا الجمهور، مشيرة أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تلبية احتياجات المواطنين.