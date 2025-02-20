بدء فعاليات الموسم الثامن من برنامج «سفراء ضد الفساد» بشمال سيناء

انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي «سفراء ضد الفساد» بمركز شباب مدينة العريش، ويستمر خلال الفترة من 20 حتى 24 فبراير 2025، ويهدف البرنامج إلى تأهيل سفراء من النشء لنشر القيم المجتمعية الإيجابية وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية.

وأوضح الدكتور حمزة السيد مدرب سفراء، أن البرنامج ناقش مجموعة من المعايير المهمة في المجتمع، مثل نبذ العنف، ومحاربة الغش، وعدم التمييز، والحد من التحرش، ومواجهة الشائعات، إلى جانب تعزيز العدالة، وسيادة القانون، والمسؤولية، والحفاظ على الممتلكات العامة، كما يهدف إلى تأهيل الطلائع ليكونوا سفراء قادرين على نشر النزاهة والشفافية بين الأجيال القادمة.

ويستهدف المشروع تمكين الطلائع بمراكز الشباب والمدارس المختلفة من مقاومة الفساد في حياتهم اليومية، والتصدي للفكر المتطرف، وعدم الانسياق وراء الأفكار الهدامة، من خلال تأهيلهم كسفراء داخل المحافظة.

تناولت الجلسة الأولى التعريف بمحاور الفساد في المجتمع، ومن بينها العنف بأنواعه المختلفة (اللفظي، الجسدي، والاجتماعي)، إلى جانب تنفيذ نشاط «سيادة القانون لحماية الشخص الضعيف»، حيث وُضع المتدربون في مواقف تتيح لهم التفكير في مسؤولياتهم والإجابة عن سؤال: «ماذا تفعل لو كنت مكان المسؤول؟

وتُقام الفعاليات برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، وبتوجيهات إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة، وأسامةً سالمً منسق المشروع، ومتابعه وإشراف عبدالمقصود رمضان مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية.