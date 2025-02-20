معهد البحوث يقدم توصيات لمزارعي الشعير بمطروح للتعامل مع التغيرات المناخية

واصل معهد بحوث المحاصيل الحقلية متمثلا في قسم بحوث الشعير دعم المزارعين في المناطق الحدودية بمحافظة مطروح للتخفيف من تأثير التغيرات المناخية.

حيث تم تزويد المزارعين بتقاوي الأصناف المعتمدة، وهي جيزة 138، جيزة 134، جيزة 123، وجيزة 126، إلى جانب زراعة التجارب التأكيدية. كما تضمنت الزراعات المطرية تجربة الكفاءة العربية (أكساد).

وفي إطار المتابعة الميدانية، قام الفريق البحثي بقسم بحوث الشعير، بالمرور على الحقول الإرشادية والتجارب البحثية، تحت إشراف الدكتور شريف إسماعيل، المسؤول العلمي للحملة القومية بمحافظة مطروح.

وخلال الزيارة تنفيذ أربع مدارس حقلية في منطقتي شرق ووسط مطروح، حيث أشاد المزارعون بالأصناف المعتمدة نظرًا لنسبة إنباتها الجيدة ومعدل تفريعها العالي مقارنة بالأصناف البلدية.

كما شملت الجولة المرور على الحقول الإرشادية في مدينة الحمام، حيث تتم زراعة الشعير تحت ظروف الرى التكميلى حيث تم ريّها مرة واحدة فقط عند الزراعة.

وأشارت الدكتورة هبة جمعة أنه بدعم من الحملة القومية للنهوض بمحصول الشعير الممولة من ADP تم تعريف المزارعين بالأصناف عالية الإنتاجية المقاومة للأمراض وإمداد تلك المناطق بالتقاوى المحسنة لإحلالها محل الأصناف المحلية منخفضة الإنتاجية حيث إن تنمية المحافظات الحدودية خاصة المناطق المطرية في محافظتي مرسى مطروح وسيناء والأراضي الجديدة حديثة الإستصلاح الصحراوية تحظى باهتمام الدولة.

وأضافت، أن محصول الشعير يلعب دورا أساسيا كونه ملائم لظروف تلك المناطق الهامشية لتوفير مصدر للحبوب وعلف للأغنام والماعز وكذلك الحفاظ على البيئة الصحراوية من حيث حماية الحشائش الطبيعية الرعوية، والتي تنمو طبيعيا مع محصول الشعير، من الرعي الجائر والتي تعتبر مصدر رعوي مهم كما تسهم في الحفاظ على التربة من التدهور.

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