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الخميس 20 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حجز مدير مطبعة بتهمة نسخ وتقليد الكتب الدراسية بعين شمس

المطبعة
المطبعة
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أمرت النيابة المختصة، بحجز مدير مطبعة، 24 ساعة لطلب تحريات المباحث حول الواقعة، في اتهامه بنسخ وتقليد العديد من الكتب الدراسية بعين شمس.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مطبعة "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، بنسخ وتقليد العديد من الكتب الدراسية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المطبعة المشار إليها وأمكن ضبط المدير المسئول مقيم بمحافظة القليوبية، وعثر بداخل المطبعة على 716 نسخة مقلدة ومنسوخة من الكتب الدراسية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح بالمخالفة لحقوق الملكية الفكرية.

وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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