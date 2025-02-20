ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 سفينة، بينما غادر 14 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة ، منها السفينة ( BROAD FORWARD ) و التي ترفع علم ليبيريا ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من اوكرانيا و على متنها حمولة تقدر بـ60500 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 40770 طن تشمل : 9778 طن يوريا و 729 طن كلينكر و 8165 طن جبس معبأ و 30263 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 56817 طن تشمل : 3300 طن حديد و 13315 طن ذرة و26008 طن قمح و 1900 طن رخام بلوكات و 9702 طن خردة و 2592 طن خشب زان .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 35527 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 42300 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5891 حركة .

ابرم ميناء دمياط عقد بناء وتوريد وحدات خدمات بحرية حديثة استمرارا لجهود هيئة ميناء دمياط لتنمية وتطوير وتحديث أسطول وحداتها البحرية لمواكبة الزيادة المتوقعة فى أعداد السفن بالتزامن مع إتمام عدد من المشروعات القومية الكبرى الجارى إقامتها بالميناء، وفي اطار خطة وزارة النقل لتطوير وتحديث الموانئ البحرية المصرية وتأهيلها لتقديم خدمات مميزة للسفن والخطوط الملاحية ، تم إبرام عقد بناء وتوريد 2 لنش إرشاد لصالح هيئة ميناء دمياط مع الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن.