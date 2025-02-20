دهسه وهرب.. حبس سائق تسبب في وفاة مواطن بالمطرية

أمرت النيابة العامة، بحبس سائق ميكروباص المتهم بدهس شخص والتسبب في وفاته بالمطرية، 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وصحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

كان قد تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات بإستقبالها جثة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بها كسور وكدمات متفرقة بالجسم إثر إدعاء مصادمة.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور المتوفى الطريق بدائرة القسم إصطدمت به سيارة "ميكروباص" مجهولة ولاذ قائدها بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق - مقيم بدائرة القسم) وبحوزته السيارة المتسببة فى الواقعة ، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبة خشية المساءلة القانونية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.