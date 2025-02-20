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الخميس 20 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

دهسه وهرب.. حبس سائق تسبب في وفاة مواطن بالمطرية

المتهم
المتهم
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أمرت النيابة العامة، بحبس سائق ميكروباص المتهم بدهس شخص والتسبب في وفاته بالمطرية، 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وصحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

كان قد تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات بإستقبالها جثة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بها كسور وكدمات متفرقة بالجسم إثر إدعاء مصادمة.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور المتوفى الطريق بدائرة القسم إصطدمت به سيارة "ميكروباص" مجهولة ولاذ قائدها بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق - مقيم بدائرة القسم) وبحوزته السيارة المتسببة فى الواقعة ، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبة خشية المساءلة القانونية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أحد الأشخاص السيارة المتسببة الحالة الجنائية النيابة العامة امن القاهرة بمديرية أمن القاهرة دهس شخص سيارة ميكروباص سائق ميكروباص ضبط مرتكب الواقعة صحيفة الحالة الجنائية مديرية أمن القاهرة