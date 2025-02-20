الحملة القومية لمحصول القمح تنظم 43 حقلًا ارشاديًا في أسيوط

قامت الادارة المركزية للإرشاد الزراعي برئاسة الدكتورة امل اسماعيل سعد بالتعاون مع الجهات المختلفة لتخطيط وتنفيذ برامج ارشادية تهدف الي احداث التنمية الزراعية المستدامة بالمحافظة وبالتعاون مع الحملة القومية لمحصول القمح للموسم الحالي.

حيث تم تنفيذ 43 حقل ارشادي بمساحة 43 فدان وتم تقديم التقاوي مجاناً للمزارعين كخدمة ارشادية، كما تم تنفيذ 3 ندوات ارشادية، و 9 ايام حقل، و 4 مدارس حقلية وفي اطار فاعليات مشروع ترشيد استخدام المياه في الانشطة الزراعية فقد تم تنفيذ 2 يوم تدريبي.

كما تم عمل 42 تجميعه ارشادية بمساحة حوالي 238 فدان تم تسوية الارض بالليزر مجاناً كخدمة ارشادية بهدف توجيه المزارعين نحو أفضل الممارسات الزراعية، ومن الجدير بالذكر بأن المساحة المنزرعة بمحصول القمح بلغت 188149 فدان, اما بالنسبة لمحصول بنجر السكر فقد تم تنفيذ يوم تدريب اخصائي ومرشد , وتم تنفيذ 6 ايام حقل بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل السكرية.

أما بالنسبة لمشروع تطوير الري الحقلي فقد تم تنفيذ عدد " 16 " ندوة عن تطهير المساقي والمراوي, اما بالنسبة للتكثيف المحصولي فقد تم تنفيذ 2 يوم حقل ارشادي تحميل قمح او فول علي طماطم بالتعاون مع قسم التكثيف المحصولي معهد بحوث المحاصيل الحقلية، وتم عمل ندوة عن برنامج تحميل دوار الشمس الخريفي علي المحاصيل الأخرى وتم توعية المزارعين عن فوائد التحميل والاهمية الاقتصادية، وتم تنفيذ 2 ندوة ارشادية عن الحشائش الشتوية بالتعاون مع المعمل المركزي للحشائش.