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الخميس 20 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تنظيم قافلة للثقافة الكورية بمكتبة مصر ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولى للفنون

نظيم قافلة للثقافة
نظيم قافلة للثقافة الكورية بمكتبة مصر ضمن فعاليات مهرجان أسو
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فى إطار التعاون المثمر والبناء بين محافظة أسوان وجمهورية كوريا الجنوبية ، وتحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تم تنظيم قافلة للثقافة الكورية بمكتبة مصر العامة وذلك لتقديم لمحات من الثقافة والفن الكورى لمواطنى أسوان بما يساهم فى تحقيق التفاهم المتبادل بين البلدين .

وقد شارك في فعاليات القافلة الثقافية إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة أسوان ، وأيضاً إيمان خفاجة مدير المكتبة .

نظيم قافلة للثقافة الكورية بمكتبة مصر ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولى للفنون

ومن جانبه أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالتواصل المستمر مع الجانب الكورى لإتخاذ خطوات جادة لزيادة حركة السياحة الكورية  ، وخاصة فى ظل العلاقات المثمرة والبناءة المصرية الكورية .

أسوان كقبلة للإبداع ومركزاً لتلاقى الحضارات 

لافتاً إلى أن أسوان كقبلة للإبداع ومركزاً لتلاقى الحضارات يسرها تنظيم الفعاليات الثقافية المتنوعة ، وهو ما يتجسد فى مهرجان أسوان الدولى الـ 12 للثقافة والفنون ، والذى يشهد زخم كبير لتقديم 26 فرقة للفنون الشعبية الأجنبية والمصرية لفقراتها الفلكلورية والإستعراضية بمختلف مدن ومراكز المحافظة .

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