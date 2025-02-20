رئيس الوزراء البريطاني يجدد دعمه للرئيس الأوكراني بعد وصف ترامب له بـ"الديكتاتور"

تحدث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لمنحه دعمه بعد أن وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "ديكتاتور"، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" اليوم الخميس.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية، في بيان، أن ستارمر اتصل بزيلينسكي، وعبر له عن دعمه بصفته "زعيم منتخب ديمقراطيا لأوكرانيا."

وتابع البيان أن رئيس الوزراء البريطاني قال إنه من المعقول تماما تعليق الانتخابات خلال فترة الحرب كما فعلت المملكة المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية.

كما كرر ستارمر دعمه للجهود التي تقودها الولايات المتحدة للتوصل إلى سلام دائم في أوكرانيا يردع روسيا عن أي عدوان مستقبلي.

وفي منشور على حسابه بـ"اكس" (تويتر سابقا)، قال زيلينسكي بشأن المكالمة: "دور المملكة المتحدة في تعزيز الدفاع والأمن في أوروبا مهم بالنسبة لنا."

وأضاف أن: "دعم المملكة المتحدة مهم بالفعل، ولن ننسى أبدا الاحترام الذي أبداه الشعب البريطاني لأوكرانيا ومواطنينا."