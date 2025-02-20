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الخميس 20 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

لجنة المشاركة السياسية بالقومي للمرأة تعقد اجتماعها الدورى لمناقشة خطة عملها

القومي للمرأه
القومي للمرأه
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 عقدت لجنة المشاركه السياسية بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة رشا مهدي عضوة المجلس وبحضور عدد من عضوات وأعضاء اللجنة، لمناقشة خطة عملها خلال الفترة القادمة.

 واستعرضت الدكتورة رشا مهدي خطة عمل اللجنة المستقبلية 2025 -2026، والتي تهدف إلى نشر الوعي بين المجتمع وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة المصرية وتصحيح المفاهيم المغلوطة ومحاربة الشائعات، من خلال التركيز على تعزيز المشاركة السياسية للمرأة المصرية داخل وخارج مصر وتمكينها سياسيا، من خلال تدريبات توعوية للسيدات بمختلف الفئات بالاستعانة بكوادر متخصصين في المجال السياسى من مختلف أنحاء الجمهورية، وضرورة التعاون مع فروع المجلس بالمحافظات.

القومي للمرأة لجنة المشاركه السياسية