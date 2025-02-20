الأحد.. مؤتمر "مارلوج 14" يستعرض تطبيقات الذكاء الاصطناعي ودورها بالنقل البحري والخدمات اللوجستية

تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات «مارلوج 14، الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الفترة من 23-25 فبراير الجاري، برعاية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

وتحت شعار ” تطبيقات الذكاء الاصطناعي نحو تشكيل مستقبل العالم الرقمي”، سيجمع مارلوج قادة وخبراء وصناع القرار فى صناعة النقل البحري واللوجستيات لاستكشاف أبرز الفرص التي ترسم ملامح مستقبل صناعة النقل في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.

وصرح الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج ، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بأن مؤتمر مارلوج في نسخته الرابعة عشر يسلط الضوء على أفضل الممارسات والتطبيقات الفعالة لأنظمة الذكاء الاصطناعي من خلال الابتكارات والتكنولوجيا الحديثة، ودورها في تشكيل مستقبل العالم الرقمي إلى جانب الأنظمة الذكية الأخرى.

واضاف "عبد الغفار" أن العالم يشهد نمواً متزايداً من حيث الإمكانات والابتكارات التكنولوجية، مشيرا إلي أن الذكاء الاصطناعي من شأنه أن يحدث ثورة في قطاعي النقل البحري والخدمات اللوجستية في المستقبل القريب.

ولفت رئيس الأكاديمية العربية، إلي أن الذكاء الاصطناعي سيشكل مستقبلا أكثر كفاءة ودقة وأمانا للأجيال القادمة مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي سيعمل على تحويل كل جانب من جوانب صناعة النقل البحري والخدمات اللوجستية بشكل أساسي، مما يعزز طريقة نقل البضائع ومراقبتها وإدارتها في جميع أنحاء العالم.

ويشارك في تنظيم المؤتمر جامعة جنوا الايطالية وجامعة ستافوردشاير بالمملكة المتحدة وكلية النقل الدولي واللوجستيات ببولندا الشركاء الأكاديميين للمؤتمر والمنظمة الدولية للبنية التحتية للنقل المالي (PIANC) الشريك العلمي للمؤتمر، المركز الأوروبي للنقل متعدد الوسائط (Escola Europea) ومنظمة الاتحاد من أجل المتوسط بأسبانيا الهيئة الدولية للممرات الملاحية (IWI) هيئة موانىء البحر المتوسط بفرنسا مركز تدريب الموانيء بانتويرب ببلجيكا ، التحالف الدولي للشحن البحري (GSTTA) بالصين.