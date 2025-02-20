وزير الخارجية النرويجي: لن نسمح لروسيا بتشكيل النظام الأمني في أوروبا

قال وزير الخارجية النرويجي "إسبين بارث إيد"، اليوم الخميس، أوكرانيا تقاتل ليس فقط لبقائها ولكن من أجل مبادئنا المشتركة وسنظل ثابتين في دعمها.

وأضاف "بارث إيد" لا يمكننا السماح لروسيا بتشكيل النظام الأمني في أوروبا بالقوة.

وفي وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، امس الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم إنهاء الحرب في أوكرانيا، مشددًا على ضرورة قبول جميع الأطراف لهذا التوجه. وأوضح والتز أنه أبلغ عددًا من نظرائه الأوروبيين بترحيب واشنطن بزيادة مساهمتهم في الدفاع عن أوكرانيا.

وأكد والتز أن العلاقة بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تتجه في مسار غير إيجابي، مشيرًا إلى أن ترامب يركز على تحقيق وقف لإطلاق النار والتوصل إلى اتفاق سلام أشمل، وفقًا لما نقلته شبكة "فوكس نيوز".

كما أشار والتز إلى أن فرص التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا تبدو واعدة، مؤكدًا ضرورة إجراء محادثات مع طرفي النزاع لحثهما على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وفي تصريح نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أوضح والتز أن انتقاد زيلينسكي العلني لترامب قد يؤدي إلى نتائج عكسية، معتبرًا أن الرئيس الأوكراني يتلقى نصائح غير موفقة بشأن كيفية التعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

وفي وقت سابق اليوم، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادًا حادًا لزيلينسكي، واصفًا إياه بـ"الديكتاتور بلا انتخابات"، مشيرًا إلى أنه يجب عليه التحرك بسرعة، وإلا فقد يخسر بلاده.