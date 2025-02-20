إصابة شاب حاول إنهاء حياته بالقفز من شرفة المنزل بالجيزة

أصيب شاب بكسر في القدم بعدما قفز من الطابق الأول من شرفة منزله بمنطقة المعتمدية بمحافظة الجيزة

تلقت غرفة عمليات مديرية أمن الجيزة إخطارا بسقوط شاب من الطابق الأول على إثر قفزه من شرفة المنزل في محاولة لإنهاء حياته، وبالفحص تبين أن الشاب يعاني من حالة نفسية سيئة دفعته إلى محاولة إنهاء حياته، وعلى الفور هرعت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، ودفعت بسيارة إسعاف لنقل الشاب إلى المستشفى لإنقاذ حياته

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة أن الشاب يدعى أشرف حسين راشد، 33 سنة، ويحمل شهادة علاجي نفسي، وأقر أهلية الشاب أنه قفز من شرفة المنزل بعدما تدهورت حالته النفسية خلال الآونة الأخيرة، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق