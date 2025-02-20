المؤتمر: زيارة الرئيس السيسي لإسبانيا أكدت الدور المحوري لمصر في دعم القضية الفلسطينية

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إسبانيا جاءت في توقيت بالغ الأهمية نظرًا للمتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، ومن ثم اكتسبت المزيد من الاهتمام على كافة الأصعدة، مشيدا بما نتج عن الزيارة من بيان ختامى بشأن تشديد الطرفان على التزامهما بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".



وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن "الأونروا" صاحبة دور محوري وغير القابل للاستبدال باعتبارها دعامة العمل الإنساني في قطاع غزة، وشريان الحياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في فلسطين وفي المنطقة، في حين أن إقرار إسبانيا بدور مصر المحوري على الصعيد الإنساني، وعبرت مصر عن تقديرها للدعم الإسباني لاستجابة النظام الصحي المصري في سياق الحرب على غزة، والذي انعكس في توفير مواد طبية للمستشفيات المصرية لتلبية احتياجات المدنيين.

وأشار السعيد غنيم، إلى أن الزيارة تعكس عمق العلاقات بين مصر وإسبانيا، خاصة في ظل تطور التعاون الثنائي بين البلدين خلال السنوات الأخيرة في العديد من المجالات الحيوية، مشيرا إلى البلدين أكدا العديد من الثوابت بشأن تعزيز التعاون ومزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة، إضافة للدور المحوري في دعم القضية الفلسطينية ومن ثم هذه الزيارة تُعد خطوة جادة من الدبلوماسية المصرية لتعزيز موقف مصر الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية.