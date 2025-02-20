"اختصاصات إدارة الموارد البشرية في ضوء التنمية المستدامة".. ندوة لـ"التنظيم والإدارة" بالأقصر

عقد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، ندوة بعنوان "اختصاصات إدارة الموارد البشرية والإصلاح الإداري بين الواقع والمأمول فى ضوء التنمية المستدامة وطني 2030 "، بمكتبة مصر العامة بالأقصر، وذلك بناء على توجيهات المحافظ المهندس عبد المطلب عماره، ومبادرة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالقاهرة بقيادة الدكتور صالح الشيخ.

الندوة

الندوة تضمنت محاضرتان حول الإصلاح الإداري وتفعيل دورة إدارة الموارد البشرية

وتضمنت الندوة، محاضرتان الأولي بعنوان "الإصلاح الإداري فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018"، والتي تطرقت إلى الإصلاح الإداري والموازنة العامة للدولة، وقام بإلقاء المحاضرة سامح جمال سعد مديرعام بالإدارة المركزية لدعم ومتابعة المديريات ووحدات الموارد البشرية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالقاهرة.

فيما تطرقت المحاضرة الثانية بعنوان "تفعيل دور إدارة الموارد البشرية فى ضوء قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 22 لسنة 2019، وقام بإلقاء المحاضرة مبروك عبدالمنعم مبروك، مدير عام بالإدارة المركزية لدعم ومتابعة المديريات ووحدات الموارد البشرية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالقاهرة، وعقب المحاضرتان تم تنظيم ورشة عمل للرد على جميع التساؤلات والإستفسارات من الحضور.

وحضر الندوة، كلًا من عبد السلام نظير مدير مديرية التنظيم والإدارة بالأقصر، والدكتور هشام محمد عبدالله، مدير مديرية العمل بالأقصر، وأعضاء مديرية التنظيم والإدارة بالأقصر، وعدد من المعنيين بديوان عام محافظة الأقصر والمراكز التابعة لها، وكذلك من المديريات الخدمية بالمحافظة.