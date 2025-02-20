

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أنه تم الإنتهاء من نقل تبعية مستشفى دراو من مديرية الصحة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية ليصل عدد المستشفيات التى تم نقل تبعيتها إلى 8 مستشفيات من إجمالى 11 مستشفى مدرجة بمنظومة التأمين الصحى الشامل.

نقل تبعية مستشفى دراو للرعاية الصحية ضمن 8 مستشفيات مدرجة بالتأمين الشامل

نقل تبعية 91 مركز طبى ووحدة صحية من إجمالى 112 مركز طبى ووحدة صحية

وتم نقل تبعية 91 مركز طبى ووحدة صحية من إجمالى 112 مركز طبى ووحدة صحية ، ويتم تباعاً إستكمال إجراءات نقل التبعية لباقى المستشفيات والمراكز الطبية وذلك ضمن الإستعدادات الجارية للتطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ووفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن.

وأوضح محافظ أسوان بأنه يتم مواصلة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطن الأسوانى بالجودة العالية وبسلاسة كاملة وتسخير كافة الإمكانيات لتحقيق ذلك على الوجه الأكمل .

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