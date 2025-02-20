غدا.. قطع المياه عن منشأة القناطر والاخصاص لمدة 12 ساعة

أعلنت محافظة الجيزة، قيام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بإيقاف محطة مياه منشاة القناطر لأعمال الربط بين الخزان الأرضي بالمرحلة الثانية وبين الطلمبات المرشحة، وكذلك ربط 3 طلمبات مياه مرشحة علي خط الطرد الرئيسي .

وأوضحت محافظة الجيزة، أن الأمر يستلزم إيقاف المحطة لمدة ١٢ ساعة لتنفيذ الأعمال المطلوبة بدءاً من الساعة التاسعة مساء غدا الجمعة الموافق ٢١ / ٢ / ٢٠٢٥ إلى الساعة التاسعة صباح يوم السبت الموافق ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٥ .

وتنوه محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بإنقطاع المياه هي " منشأة القناطر ، وقرية الأخصاص ".

أكد محافظ الجيزة، ضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الربط في المواعيد المحددة لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة بالانقطاع .

كما كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة منشأة بالمتابعة والتعاون مع الجهاز لإزالة اي معوقات للانتهاء من أعمال الربط وفقا للمواعيد المحددة .

وأوضحت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ الإتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورا .

وتناشد محافظة الجيزة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه أثناء فترة الانقطاع .