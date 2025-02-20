رئيس "العربية للتصنيع": الدول العربية تسير بخطى ثابتة نحو التقدم الصناعي الدفاعي

صرح اللواء أ.ح مهندس" مختار عبداللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع بأن استراتيجية الهيئة تتمثل في تعزيز التعاون والتوسع فى الشراكات مع كافة المؤسسات والشركات العالمية في مجال الصناعات الدفاعية.

وأشار في بيان رسمى له اليوم، أن الدول العربية تسير بخطى ثابتة نحو التقدم الصناعي الدفاعي خاصة مع دخول تقنيات الذكاء الإصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، لافتا الى اهمية تحقيق التكامل في الصناعات الدفاعية بين الدول العربية الشقيقة ... جاء هذا خلال فعاليات اليوم الثالث لمشاركة الهيئة العربية للتصنيع في معرض آيدكس أبوظبي ٢٠٢5, حيث قام اللواء أ.ح مهندس "مختار عبداللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع بإجراء مباحثات لتعزيز التعاون وتطويرها في مجال الصناعات الدفاعية، مع كل من اللواء الركن دكتور" مبارك سعيد غافان الجابري " الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية فريق/ سيكابوي أسيندا مدير الصناعات الدفاعية في جمهورية الكونغو، ووفد من الجيش اليمني.

وأوضحت "العربية للتصنيع"، أنه تقديرًا لمكانة مصر الإقليمية والدولية، حرصت العديد من الوفود علي اجراء مباحثات مشتركة مع الهيئة العربية للتصنيع في مجال الصناعات الدفاعية ومنها شركة الإماراتية Defence Solutions،

شركة الإماراتية GAI

شركة كالدس الإماراتية

شركة التشيكية TATRA

شركة الكورية Hanwha

شركة الصينية CSTC

شركة التركية HAVELSAN

ولفتت إلى أنه تم الاتفاق على التعاون واستمرار التواصل والتنسيق في عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك في جميع مجالات الصناعات الدفاعية.

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