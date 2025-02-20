عائلات المحتجزين الإسرائيليين تحتشد مساء اليوم في تل أبيب للمطالبة بعودة ذويهم الأحياء والأموات

أعلنت عائلات المحتجزين الإسرائيليين عن أنهم سيحتشدون، مساء اليوم الخميس، في تل أبيب للمطالبة بإعادة ذويهم الأحياء والأموات"، حسبما ورد في نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

ووجهت عائلات المحتجزين اتهامات لنتنياهو بأنه منفصل عن الواقع، بسبب استمراره في مهاجمة المؤسسة الأمنية في وقت تعتبر فيه إسرائيل نفسها في حالة حداد وطني وحزن على هؤلاء المحتجزين القتلى، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وصلت الجثامين الأربعة إلى الجانب الإسرائيلي بعد استكمال إجراءات التسليم والتسلم، وذلك بحضور ممثلين عن حماس وعناصر من الصليب الأحمر في مدينة خان يونس، ضمن الدفعة السابعة من تبادل الأسرى والمحتجزين في إطار المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وبتسليم أربع جثامين لمحتجزين في قطاع غزة صباح الخميس، يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقادات حادة، بعدما أفاد مصدر سياسي إسرائيلي بأن رؤساء الأجهزة الأمنية تسببوا في عرقلة محادثات المحتجزين، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وأضاف المصدر أن الإفراج عن أربعة محتجزين متوفين يوم الخميس، إلى جانب ستة أحياء جاء نتيجة مباشرة للتغييرات التي طرأت على فريق التفاوض الإسرائيلي.