عصابة الآثار المزيفة في الزيتون: نستغل هوس المواطنين بالثراء السريع لاستدراجهم

أدلي 3 أشخاص ضبط بحوزتهم تماثيل "مقلدة" يستخدمونها فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم في منطقة الزيتون التابعة لمحافظة القاهرة، بأقوالهم امام جهات التحقيق.

عصابة الآثار المزيفة في الزيتون

و قال افراد التشكيل العصابي،انهم نجحوا خلال الفترة الماضية في النصب علي عدد من المواطنين، مستغلين هوس البعض في تحقيق الثراء السريع، حيث كانوا يقوموا بشراء تماثيل مقلدة من أحد البزرات السياحية الكبيرة، ثم يعرضونها علي الضحايا على أنها آثار حقيقة.

وطكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( 3 أشخاص"لـ 2 منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الزيتون ، وبحوزتهم

(3 تماثيل فرعونية "مقلدة" – مبلغ مالى "عملات أجنبية"- سلاح أبيض) وبمواجهتهم إعترفوا بإستخدامهم التماثيل المضبوطة بحوزتهم فى النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.