بالصور.. ندوة عن الابتزاز الالكتروني لأعضاء نادي الفتاة والمرأة بـ"شباب ورياضة الأقصر"

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، اليوم الخميس، ندوة حول الابتزاز الالكتروني لأعضاء نادي الفتاة والمرأة بمركز شباب الزمامي بمدينة القرنة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وإشراف الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة، وجيهان عبده مدير إدارة خدمات الشباب، وتنسيق أحمد فراج مدير إدارة شباب القرنة.

الندوة

الندوة استهدفت توعية الشباب بماهية الابتزاز الإلكتروني

حاضر في اللقاء، أمل النوبي والشيخ علاء عبود، والذى تناول توعية الشباب بماهية الابتزاز الإلكتروني والذي يعتبر تهديد متزايد في عصر التكنولوجيا، حيث يُستخدم الإنترنت أو الوسائل الرقمية لتهديد الأفراد أو الشركات للحصول على مكاسب مالية أو معلومات حساسة.

كما تم خلال اللقاء، التطرق إلى عدة محاور منها مفهوم الإبتزاز الإلكتروني وأبعاده وأسباب انتشاره وآثاره السلبية على الضحية، وصولاً إلى كيفية مواجهته، كما تم فتح باب الحوار مع الشباب المشارك للإجابة على جميع الأسئلة الخاصة بمواجهتهم لهذه الظاهرة وظاهرة المراهنات الالكترونية وحمايتهم من تلك الظواهر الإجتماعية السلبية المنتشرة داخل المجتمع المصري.

ومن جانبه، قال صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أن هذه اللقاءات تأتي في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم الوعي والدعم للشباب، لمواجهة كافة الظواهر السلبية المتعلقة بمواقع التواصل الإلكتروني ومخاطرها وطرق التصدي لها.

IMG-20250220-WA0033

IMG-20250220-WA0034

IMG-20250220-WA0035

IMG-20250220-WA0036

IMG-20250220-WA0037

IMG-20250220-WA0038

IMG-20250220-WA0039