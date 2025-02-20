الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط يتوجه إلى لبنان

غادر الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط البروفسور ميشال عبس القاهرة متوجهاً إلى لبنان، بعد زيارة رسمية كنسية دامت ثمانية ايام متتالية.

كان في وداعه ووفد من المجلس، الأمين العام المشارك القس د. رفعت فكري.

وألقت زيارة الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط البروفسور ميشال عبس، بظلالها انعكاسات إيجابية على الساحتين الكنسية والوطنية.

من جهة، شارك في صلوات اسبوع الوحدة في كنائس متعددة، ومن جهة ثانية عقد سلسلة لقاءات مع رؤسات الكنائس في مصر، كما شارك بجملة نشاطات كنسية اجتماعية وانسانية، وشدد في كلماته على وحدة المحبة والتكامل والحوار والتضامن.

هذا وتابع إعلام المجلس وقائع الزيارة بمختلف محطاتها ومد جسور التعاون مع المحطات والمواقع الإعلامية المسيحية في مصر.