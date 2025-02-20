الاتحاد الأوروبي ردًا على ترامب: أوكرانيا ديمقراطية.. وروسيا برئاسة بوتين ليست كذلك

رد الاتحاد الأوروبي على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أوكرانيا ديمقراطية، وروسيا برئاسة فلاديمير بوتين ليست كذلك، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شن هجومًا حادًا على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، واصفًا إياه بأنه "قام بعمل فظيع" وأنه "ديكتاتور بلا انتخابات"، مشيرًا إلى رفضه إجراء انتخابات جديدة رغم تراجع شعبيته.

وفي تصريحات مثيرة، أكد ترامب أن زيلينسكي "يعترف بأن نصف الأموال التي أرسلتها له الولايات المتحدة مفقودة"، في إشارة إلى المساعدات الأمريكية الضخمة التي تم تقديمها لدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا.

كما وجه ترامب تحذيرًا مباشرًا للرئيس الأوكراني قائلًا: "من الأفضل لزيلينسكي أن يتحرك بسرعة، وإلا فلن يتبقى له بلد"، في إشارة إلى خطورة استمرار الحرب دون تحقيق تقدم حاسم.

وفيما يتعلق بالموقف الأمريكي من الحرب، أكد ترامب أن الصراع بين روسيا وأوكرانيا "له أهمية بالنسبة لأوروبا، وليس بالنسبة لنا"، مشددًا على أن الولايات المتحدة "أنفقت 350 مليار دولار على حرب لا يمكن الفوز بها"، محملًا زيلينسكي مسؤولية إقناع الإدارة الأمريكية السابقة بهذه النفقات الضخمة.