حسين أبوصدام أمينًا عامًا لمؤسسة الفلاحين والمنتجين الزراعيين

اختار مؤسسي مؤسسة الفلاحين والمنتجين الزراعيين المشهرة برقم 7629 لعام 2024 حسين عبدالرحمن ابوصدام أمينا عاما للمؤسسة علي مستوي الجمهورية

وقال أبوصدام في اول تصريح له بعد توليه منصب امين عام مؤسسة الفلاحين والمنتجين الزراعيين علي مستوي الجمهورية، انه علي استعداد ان يعمل في اي مكان كمحامٍ للفلاحين وخدمة لهم ومساهمة في تنمية القطاع الزراعي، شاكرا كل مؤسسي وأعضاء المؤسسة علي مستوي الجمهورية علي اختيارهم له امينا عام للمؤسسه.

وأشار عبدالرحمن، إلى أن كل اجهزة ومؤسسات الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى تعمل كفريق واحد لتوفير الأمن الغذائي للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم ودعم الفلاحين للاستمرار في الانتاج

وأكد أبوصدام، أنه ورغم قرب حلول موسم شهر رمضان المبارك والذي عادة ما كانت تزيد فيه أسعار المنتجات الغذائية الا أن هذا العام اختلف عن الأعوام السابقه وانخفضت فيه كل أسعار المنتجات الغذائية لمستوى قياسي مقارنة بالاعوام الاخيرة، وانتشرت منافذ معرض أهلا رمضان لبيع المنتجات الغذائية باقل من اسعار المحلات الغذائية بنسبه تصل لـ30% .

وتابع أبوصدام أن سعر أجود كيلو طماطم يباع حاليا للمستهلك بـ5جنيهات وهو سعر انتاجه بدون مكسب وكيلو البطاطس بـ6جنيهات مع توفير كافة انواع المنتجات الغذائية باسعار معقولة وفي اي وقت ومكان بدون اية مشقة وهذا هو الامن الغذائي الذي نعرفه